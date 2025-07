Teglio scivola in un bosco e precipita per 50 metri | morto anziano di 80 anni

Teglio (Sondrio) ‚Äď Un uomo di circa 80 anni ha perso la¬†vita nel pomeriggio di luned√¨ dopo essere scivolato in un bosco ed¬†essere caduto per circa 50 metri. L'incidente¬†√® avvenuto a Teglio, in¬†provincia di Sondrio. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto¬†fare altro che constatare il decesso dell‚Äôanziano. Sul luogo¬†dell'incidente sono intervenuti elisoccorso, ambulanza, personale del¬†soccorso alpino e delle forze dell'ordine. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Teglio, scivola in un bosco e precipita per 50 metri: morto anziano di 80 anni

