Dopo anni di attesa, HBO ha dato ufficialmente il via alla produzione della nuova serie TV dedicata ad Harry Potter, il reboot che riporterà sullo schermo l’intera saga di J.K. Rowling. Le riprese si svolgono presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito, lo stesso luogo dove furono girati anche i celebri film con Daniel Radcliffe e per celebrare l’occasione, HBO ha condiviso la prima immagine ufficiale del maghetto più famoso del mondo, Harry Potter, interpretato dal giovane Dominic McLaughlin, ritratto con occhiali rotondi, uniforme di Hogwarts ed un grande sorriso. Al suo fianco, nel nuovo trio protagonista troviamo Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Harry Potter, inizia la produzione della serie TV ed HBO condivide la prima foto di Harry