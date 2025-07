Rotary Club Brindisi Valesio passaggio del martelletto | Laura De Siati nuovo presidente

BRINDISI - Passaggio di consegne tra Francesco Serinelli e Laura De Siati, eletta presidente per il 20252026 del del Rotary club Brindisi Valesio. ‘Servire per crescere’ è il motto per il nuovo anno sociale 2025-2026. De Siati ha ricevuto le insegne dal presidente uscente Francesco Serinelli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it