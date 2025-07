Calciomercato Roma | El Aynaoui nel mezzo di un derby societario

È ufficialmente iniziata la stagione della Roma targata Gian Piero Gasperini. A Trigoria è andato in scena il primo giorno di ritiro, con il tecnico piemontese pronto a valutare da vicino chi potrà entrare nel suo progetto e chi, invece, è destinato a salutare. Un gruppo ancora incompleto, che ha iniziato la preparazione sotto gli occhi dello staff tecnico, mentre sullo sfondo prosegue il lavoro silenzioso ma intenso della dirigenza per costruire una rosa competitiva. Prime valutazioni per Gasperini, mentre Solbakken è già fuori dai piani. Nel gruppo presente al raduno mancano diversi elementi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

