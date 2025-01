Anteprima24.it - Sala Consilina, nasce la sede comprensoriale della FeNAILP

Tempo di lettura: 2 minutiLa Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (Provincia di Salerno annuncia l’attivazione di una nuova. Questa iniziativacon l’obiettivo di rappresentare e tutelare gli interessi degli operatori del commercio, dell’artigianato, del turismo e dei servizi, offrendo loro supporto e consulenza qualificata.Situata al civico 36 di Via Valle Maura, lasarà un punto di riferimento per tutti gli imprenditori e liberi professionisti del territorio, fornendo informazioni e assistenza su tematiche cruciali per la crescita e lo sviluppo delle attività economiche.Rosario Nicola Luisi è stato nominato delegatodel Comprensorio Vallo di Diano. “Sono onorato di poter far partefamiglia dell’associazione presieduta da Sabato Pecoraro, ben organizzata e dotata di tutti i servizi, soprattutto in un momento tanto delicato come quello che stiamo vivendo.