Raccolta rifiuti a San Lazzaro Bologna | come cambia e da quando

Sandi Savena (), 27 gennaio 2025 – A Sandi Savenail sistema didei. Infatti a partire dalla seconda metà del 2025 alcune zone della città passeranno allaporta a porta mentre in altre rimarrà invariata quella stradale. Un’altra novità riguarda l’introduzione della “Carta Smeraldo” per iindifferenziati, già usata in altri Comuni dell’area metropolitana di. Sistema delladeiporta a porta: dove efunziona Dove ci sarà lastradale deiL’introduzione della “Carta Smeraldo” Eccocomincia il nuovo sistema diSistema delladeiporta a porta: dove efunziona Il sistema domiciliare del “porta a porta” verrà adottato nella maggior parte delle aree extraurbane della città, in alcune delle quali è implementato da tempo, e riguarderà quindi Ponticella, Colunga, Mirandola, Fabbreria, Campana, Farneto, Castel de’ Britti, Pizzocalvo, Caselle, Borgatella, Russo, Villaggio Martino, Martiri di Pizzocalvo, Croara, Trappolone e Nazionale Toscana.