Pareggio allo Zini De Luca salva la Cremonese | avanti piano

L’inzuccata di Dea pochi minuti dalla finela, fermata sul pari da un ottimo Modena., come all’andata, finisce 2-2 con i lombardi ora a meno otto dSpezia terzo. Stroppa non può sicuramente essere contento della prestazione, ma mette a segno il settimo risultato utile consecutivo. L’allenatore grigiorosso è costretto a rivoluzionare la squadra viste le assenze dell’infortunato Castagnetti e degli squalificati Collocolo e Bianchetti. Dentro Majer, Zanimacchia e Ravanelli. Gara subito a ritmi elevati con il Modena bravo ad aggredire i padroni di casa in pressing. All’11 c’è subito una doppia clamorosa occasione per gli uomini di Mandelli. Caso stampa sulla traversa un gran destro a giro dal limite e, sulla ribattuta, Palumbo appoggia per Defrel, il cui tiro vieneto da una gran risposta di Fulignati.