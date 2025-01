Liberoquotidiano.it - Non si ferma all'alt dei carabinieri a Pisa: 25enne straniero nei guai, cosa aveva in auto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non siall'alt deie tenta una precipitosa fuga, ma viene inseguito e alla fine bloccato: è successo la scorsa notte in via Conte Fazio a, dove undi origine straniera è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 700 grammi di hashish e di materiale atto ad offendere. La fuga, quindi, era volta proprio a evitare l'ispezione. L'operazione, come si legge in una nota dell'Arma, "è scattata durante un controllo stradale: il giovane alla guida di un'ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento e a bordo del veicolo i militari hanno trovato e sequestrato 7 panetti di hashish del peso complessivo di 700 grammi, 2 spray urticanti, un bastone telescopico e 40 euro". Il blocco del fuggitivo è avvenuto, grazie al supporto della stazionedi, in via Bixio.