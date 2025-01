Lanazione.it - Meteo Liguria, è allerta rossa nello Spezzino: grave peggioramento del tempo

La Spezia, 27 gennaio 2025 – Scatta un’per rischio idrogeologico nella provincia della Spezia. La pioggia che potrebbe cadere fra il pomeriggio sera di lunedì 27 gennaio e la notte fra lunedì e martedì è prevista molto forte. Con il possibile innalzamento dei livelli dei fiumi, medi e grandi, in tutto lo. L’Arpal, viste le previsioni, ha diramato la massimaappunto sia per la città di Spezia che per tutta la provincia. Il Levante ligure potrebbe dunque essere interessato da fenomeni importanti. L’sarà arancione nella parte centrale della regione mentre sarà gialla su Genova e il Ponente. Leggi anche: chiusa l’Aurelia causa malUna situazione che viene costantemente monitorata dalle autorità. Ildelle condizioni è stato rapido.