Libri | al Museo del Mare Gioconda Marinelli presenta Fabrizia Ramondino

Leggi su Ildenaro.it

Ritorna in libreria, con la Giannini Editore, la scrittrice molisanache presenterà il suo ultimo libro “. La scrittrice oltre i confini”, l’appuntamento è fissato per giovedì 30 gennaio alle ore 17 aldel. Introduce Maria Antonietta Selvaggio, vicepresidente fondazione Thetys-del, intervengono: Ester Basile ed Eleonora Puntillo. Le videoriprese saranno a cura di Rosy Rubulotta. Letture a cura di Nella D’Angelo, interventi musicali eseguiti da Vincenzo Boccardi, Ugo Dente e Tiziana Tuzi. L’ingresso è gratuito.traccia un ritratto vivace, approfondito e appassionato della vita e dell’opera di una delle grandi scrittrici del Novecento.(1936-2008) nata a Napoli, trascorse parte della sua infanzia in Spagna e viaggiò spesso in ogni luogo, esperienza che ha avuto un peso nella sua formazione culturale.