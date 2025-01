Ilfattoquotidiano.it - La profezia di Bertolucci su Sinner: “Il Grande Slam? Punti su quest’anno, ecco perché”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jannikpuò vincere il? La leggenda del tennis italiano Paoloha una sua teoria: “Potrebbe essere un anno su cui puntare”. L’ex tennista nonché uno dei “Quattro moschettieri” della squadra che regalò la prima Coppa Davis all’Italia nel 1976 ed ex e capitano della Nazionale, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha profetizzato il futuro dell’altoatesino dopo la vittoria del secondo Australian Open consecutivo.“Prima, quando c’era Nadal, Parigi era un tabù per tutti, bisognava pensare agli altri tre tornei e ilera impossibile”, ha ammessofacendo però notare come “ora non c’è più un Nadal, ci sono buoni giocatori come Alcaraz e Zverev, ma gli altri non possono pensare di impensierire. In linea di massima, a parte Alcaraz, non vedo un giocatore che lo possa battere sulla terra battuta.