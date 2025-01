Laverita.info - Israele, viaggio nel campus universitario a pochi chilometri da Gaza

Leggi su Laverita.info

Nell'ambito di un progetto promosso dall’American Jewish Committee e dall'Associazione Italiadi Savona, alcuni studenti dell'Università degli Studi di Milano e di Torino hanno avuto l'opportunità di andare ine scoprire dall'interno il mondodello Stato ebraico. Pietro Balzano, fondatore del movimentoSiamo Futuro, racconta la sua esperienza: «Non solo l’apartheid innon esiste, ma ci viene anzi spiegato come in diversivi siano delle quote minime di studenti arabi, che vengono aiutati a colmare le differenze linguistiche, i cui test sono in alcuni casi semplificati e a cui vengono riconosciute, oltre alle vacanze nazionali per le feste ebraiche, anche le festività della religione musulmana».