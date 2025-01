Ilfattoquotidiano.it - Il caso Vlahovic: come distruggere un attaccante, svalutare il tuo asset (e non avere sostituti in futuro)

Hai un, forte, checché se ne dica ultimamente. Lo hai pagato tanto, 75 milioni di euro, forse troppo, sicuramente eccessivo è lo stipendio che gli hai garantito (ormai ha raggiunto i 12 milioni l’anno). A maggior ragione soldi preziosi, che lo rendono il tuopiù importante, da tutelare ad ogni costo. E tu che fai? Lo spremi facendolo giocare per sei mesi senza un cambio per rifiatare, nelle peggiori condizioni possibili. E poi lo scarichi, escludendolo, e andando a prendere sul mercato di gennaio un’altra punta che rischia di fargli ombra e che non è nemmeno tua. Il, perché ormai questo è diventato alla Juventus, è il simbolo della confusione tecnico, tattica e societaria che regna in casa bianconera. Per la Juve della premiata coppia Thiago Motta-Giuntoli è arrivata anche la prima sconfitta in campionato.