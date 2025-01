Isaechia.it - Grande Fratello, in arrivo un nuovo scambio di concorrenti con la Spagna? Il retroscena

Leggi su Isaechia.it

ditra ilItalia e il Gran Hermano in? Stando alle ultime indiscrezioni così sembrerebbe.Sembra aver conquistato gran parte del pubblico televisivo (italiano e spagnolo) questo intertra i vari. Ricordiamo infatti il primo viaggio fatto da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che è stato decisivo ai fini non solo del programma ma anche della loro relazione. I due gieffini infatti, dopo settimane e mesi all’interno della Casa delin cui avevano un rapporto non ancora definito, sono volati inall’interno della Casa del Gran Hermano. Qui si sono ritrovati e hanno scoperto i loro reali sentimenti. Da quel momento infatti la loro è diventata ufficialmente una coppia.Al loro posto, ricordiamolo, era entrata all’interno della Casa del reality show italiano Maica Benedicto che aveva avuto un feeling particolare con Tommaso Franchi.