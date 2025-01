Nerdpool.it - Gaijin – Le uscite di gennaio 2025

Mercoledì 29arrivano in libreria i primi titoli dell’anno per. Si tratta dei nuovi volumi di tre serie molto amate: Crush of a lifetime 3, The Horizon 2 e Il druido di Seoul Station 5.Di seguito le schede di tutti i libri in uscita, tutti disponibili in libreria, fumetteria, shop online e sul sito www.renoircomics.it.Crush of a lifetime 3 (di 6), di Halim Jeong, Yeon Woo KimTraduzione di Giulia Bazzurro240 pagine a colori, brossurato con alette€ 14,90ISBN 979-12-5604-030-8Yang Hyeji, soprannominata la Dea di Picstagram, ha oltre 100.000 follower. Tuttavia non ha mai avuto un ragazzo. Dopo aver incontrato Jo Kisung e aver scoperto chi si cela sotto quella scorza insopportabile, decide di iniziare una relazione con lui. Ma il loro primo appuntamento continua a slittare, mentre dal passato di Hyeji compare un terzo incomodo.