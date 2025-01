Lanazione.it - Futuro del museo. Incontro stasera a Orentano

CASTELFRANCOIl sindaco Fabio Mini e gli amministratori comunali di Castelfranco incontrano i cittadini diper parlare deldele per discutere insieme della nuova collocazione dei reperti che dove sono ora non possono più stare. L’appuntamento è per le 21 dialla Palazzina comunale. "A seguito di valutazioni economiche e soprattutto delle direttive della Sovrintendenza – spiega Fabio Mini (nella foto) – il, chiuso da quasi 5 anni, non può rimanere nell’attuale collocazione, perché i reperti devono tornare ad essere fruibili. Su questo la Sovrintendenza è stata chiara. Altrimenti i reperti potrebbero prendere la strada di altre collocazioni fuori dal territorio comunale. Su questo c’è poco da discutere". "Noi siamo ben contenti di incontrare i cittadini e ringrazio il Centro commerciale naturale diper aver organizzato questo momento di confronto – dice ancora Mini – Andiamo acon l’idea di coinvolgere e confrontarci con i cittadini, anche per fare chiarezza sulle molte cose dette e ricercare una soluzione.