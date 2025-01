Formazioni notizie sulle squadre squadre titolari confermate con l’inizio di Garnacho

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-26 21:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:La fine della finestra di mercato di gennaio venerdì significa che ledi Fulham e Manchester United potrebbero apparire diverse quando saranno le prossime in Premier League.Nel frattempo, l’ultima partita di campionato del mese vede lo United tentare di vincere per l’ottava visita consecutiva al Craven Cottage.Il Fulham partirà sette punti più in alto in classifica e in forma migliore, compreso un fuoricampo imbattuto da sette partite in tutte le competizioni.101GreatGoals.com ti offre le, lee leper Fulham vs Man United, mentre puoi seguire l’azione mentre si svolge con il nostro commento dal vivo.