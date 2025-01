Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna e il pagamento del payback sanitario: piovono diffide dal settore medico

Bologna, 27 gennaio 2025 – La regioneha avviato una controversa procedura di richiesta didel, immediate le reazioni nel. I rappresentanti delle aziende di dispositivi medici hanno espresso preoccupazione, definendo l’atto come grave e contrario alle regolamentazioni stabilite. Questo tema centrale nel dibattito sulla sostenibilità economica delsta creando un acceso confronto tra le istituzioni e le imprese. Cos’è ilIlè un meccanismo che prevede il recupero di una parte dei pagamenti effettuati alle aziende produttrici di dispositivi medici nel caso in cui la spesa complessiva superi un determinato tetto stabilito dalle Regioni. In sostanza, le aziende devono "restituire" una quota del loro fatturato quando si verifica uno sforamento rispetto al budget previsto.