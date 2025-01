Puntomagazine.it - Città Metropolitana, mercoledì 29 seduta di Consiglio: all’esame dell’Aula il Bilancio di previsione 2025

Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per mercoledì 29 gennaio, alle ore 10.00, nell'aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. In particolare, l'Assemblea sarà chiamata ad adottare il Bilancio di previsione 2025 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l'Elenco annuale, il Programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027.