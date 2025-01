Lanazione.it - CineMu, tre cinema fanno rete in Mugello per offrire cultura e qualità

Firenze, 27 gennaio 2025 - Film che aprono la mente, che stimolano riflessioni e approfondimento, che accompagnano a maturare una coscienza critica e consapevolezza, che raccontano il tempo presente, il passato e il domani. Trein- Garibaldi a Scarperia, Giotto a Vicchio e Corsini a Barberino -e puntano sulla. "", così si chiama il progetto, è promosso dall'associazionele Arzach e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del. Undiper il territorio "Tre sale pubbliche del territorio, da sempre impegnate nel promuovere ile le sue forme più elevate, sia nei contenuti che nelle cifre stilistiche". Il progetto "", come spiegano i promotori, "si basa sulla convinzione che oltre alla sua logica di intrattenimento, ilsia una forma di educazione e di visione del mondo e che ildidebba essere sostenuto per il suo valore etico, sociale ele, fuori dalle cosiddette 'logiche commerciali' che penalizzano sempre più, in modo quasi inesorabile, la ricerca del significato a vantaggio esclusivo del profitto".