Ce l’ho fatta L’emozionante annuncio di Asia la ragazza che ha commosso l’Italia

Una notizia bellissima ed emozionante arrivata all’improvviso:, la ragazzina di 14 anni malata di tumore e presa di mira dagli hater sui social, è riuscita a vincere la sua difficilissima battaglia. Un caso, il suo, che aveva fatto molto discutere, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aveva deciso di intervenire di persona per manifestare tutta la propria solidarietà alla coraggiosa giovane. “I’m cancer free“, ha scritto su Instagram e ha detto a “Le Iene” che l’hanno succesivamente intervistata. La vicenda della ragazzina di Sala Consilina, in provincia di Salerno, era salita alla ribalta a maggio 2024, quando le storie social di, che si mostrava con il sorriso tra un ciclo di chemio e l’altro, avevanoil Presidente della Repubblica. “ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri.