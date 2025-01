Scuolalink.it - Catania: progetto pionieristico per l’inclusione dei bambini con disabilità

Sosteniamo le differenze, accogliamo con il cuore 2. Con questo slogan, Atelier nel Bosco, polo per l’infanzia situato in via del Roveto 7 a, lancia un’iniziativa unica nel suo genere. Grazie a questo, idai 0 ai 6 anni conpossono accedere gratuitamente a percorsi educativi e di sostegno, garantendo loro un’accoglienza inclusiva e un ambiente stimolante. Inclusione come diritto e necessità Promossa dalla presidente Graziella Messina, questa iniziativa punta a superare gli ostacoli che limitano l’integrazione deicon. Troppo spesso le famiglie si scontrano con barriere pratiche nell’accesso ai servizi educativi e di supporto. Atelier nel Bosco risponde a queste difficoltà offrendo non solo assistenza gratuita, ma anche unche mette al centro i diritti fondamentali dei più piccoli.