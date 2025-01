Ilrestodelcarlino.it - Cane corre tra le auto in A1, salvato dalla polizia

Bologna, 27 gennaio 2024 - Vagava terrorizzato instrada,stradale. Unin fuga e la segnalazione deglimobilisti A segnalare sulla A1 tra Sasso Marconi e la Variante di Valico la bestiole impaurita, un meticcio di due anni di nome Pluto fuggito da casa, sono stati glimobilisti di passaggio nella notte tra venerdì e sabato. L'animaleva disorientato tra i veicoli che sfrecciavano veloci, cercando un varco per allontanarsi dal traffico. L'intervento dellae il salvataggio Scattato l'allarme, una pattuglia della Sottosezione dellaStradale di Pian del Voglio è subito intervenuta, provvedendo a rallentare il traffico assieme a un equipaggio della manutenzione distrade per l’Italia. Il pronto intervento ha permesso di mettere in salvo l’animale fuggito da casa a Monzuno che, perdendo forse l’orientamento, aveva percorso molti chilometri fino a ritrovarsi sull’strada del Sole.