Caccia ai medici | concorsi per coprire i posti vuoti

Macerata, 27 gennaio 2025 – È sempreal medico. L’Ast pubblica a ripetizione bandi di concorso e avvisi di selezione perin organico, non pochi, difficili da riempire: i camici bianchi mancano, e quelli che ci sono tendono a concentrarsi in alcune specializzazioni, lasciandotantiin altre. Mentre stanno per scadere i termini (30 gennaio) per la presentazione delle domande inerenti a bandi di concorso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di dirigente medico di malattie infettive, un posto di neuropsichiatra infantile, un posto di gastroenterologo, un posto di geriatra e uno di anestesista rianimatore, l’Ast ne ha pubblicati altri con scadenza dei termini il prossimo 23 febbraio. In testa quello per assumere tre dirigenti dina interna, con sede di prima assegnazione i pronto soccorso degli ospedali di Macerata e Civitanova, con prevalente impiego nelle aree di degenza dina d’urgenza, con diritto di opzione alla mobilità interna su qualsiasi posto delle quattro unità operative dina interna dell’Ast che si dovesse rendere vacante nel tempo.