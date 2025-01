Inter-news.it - Buchanan, l’Inter ascolta diversi club. Un’ultima novità – Sky

deve sciogliere il nodo cessioni. Tra i giocatori in uscita ci sarebbe Tajonche fino ad ora ha trovato poco spazio.MERCATO –non è solo impegnata in campo ma anche fuori per via del mercato di gennaio. L’asse con il Monza si è fatto molto caldo per via della trattativa per Tomas Palacios . Altri nomi si sono susseguiti con i brianzoli come Correa, per cuiha dato parere negativo alla trattativa. Nelle ultime ore l’AD del Monza Adriano Galliani ha sondato il terreno su un altro giocatore nerazzurro come detto a Sky da Luca Marchetti: «Per quanto riguarda le altre notizie del, suc’è un forte pressing del Villareal oltre che dal Torino e dal Monza. Il giocatore interessa anche molto all’Ajax». Il canadese sembra aver destatoesse non solo in Italia ma anche all’estero.