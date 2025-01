Lanazione.it - Blitz dei ladri nell’abitazione di Benelli

Una villetta di Via IV Novembre a Pontremoli, di proprietà del professor Giuseppe, docente universitario a Genova e presidente dell’Associazione Culturale Cappellini della Spezia, è stata messa a soqquadro e svaligiata. Isono entrati in azione nel tardo pomeriggio di venerdì poco dopo le 19 approfittando dell’assenza dei proprietari. Si sono introdotti all’interno dopo aver rotto il vetro di finestra al piano terra. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto. Si sono dovuti ’accontentare’ di un medagliere, di una serie di vassoi d’argento e di un collezione di sterline storiche assieme a diversi orologi che erano conservati in una borsa dentro un armadio. Ad accorgersi con rammarico dell’incursione ladresca il proprietario dell’abitazione. Non gli è rimasto altro che chiamare i carabinieri e sporgere denuncia.