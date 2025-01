Sport.quotidiano.net - Udinese-Roma 1-2: due rigori ribaltano i friulani, prima vittoria in trasferta per i Giallorossi

Udine 26 gennaio 2025 – Sono passati 276 giorni dall'ultima volta, ma alla fine il tabù è stato spezzato. Lavince contro l'per 1-2 e trova il primo successo indella propria stagione. Servono dueaiper ribaltare il vantaggio iniziale di Lucca, ma Pellegrini e Dovbyk sono glaciali e portano in trionfo la giallorossa. Ranieri festeggia un successo preziosissimo e i capitolini cominciano a sganciarsi in classifica dal gruppo di centro classifica. Per iinvece altro esame di maturità fallita, per una stagione ottima, ma che non riesce a far emergere i bianconeri dalla metà del gruppo Primo tempo Per la sfida contro iRunjaic conferma in larga parte le previsioni della vigilia. Davanti a Sava ci sono Kirstensen, Bijol e Touré a comporre la linea difensiva.