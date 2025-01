Ilnapolista.it - Tra Conte e Motta ci sono sedici punti, Allegri ne aveva lasciati 18 a favore della Juventus (Zazzaroni)

Tracine18 a)Traciora, un’enormità, se si pensa chene18 aJuve alla fine dell’ultimo torneo: altra storia, altri protagonisti, altra narrazione.Ciò che è totalmente mancato alla Juve è stato lo spirito: non ha mostrato la determinazione, il coraggio che dopo l’intervallo il Napoli ha portato sul campo in dosi abbondanti.La classifica attuale impone a De Laurentiis di seguire di nuovo l’allenatore per completare l’organico con due innesti, oltre al vice-Kvara: in difesa il Napoli è numericamente insufficiente.Diverso è il discorso che riguarda la Juve. Tutto quello che poteva spendere, Giuntoli l’ha bruciato l’estate scorsa e il mercato per ora non gli sta dando ragione: Koop e Douglas Luizi più deludenti e non posbastare gli infortuni di Bremer e Cabal per giustificare un andamento del genere.