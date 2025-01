Ilgiorno.it - Sottopasso nel degrado. La contromisura dei Dem:: "Servono le telecamere"

SONDRIO Sporcizia, deiezioni canine e comportamenti "incivili" nella zona deldi via Nani. Il gruppo consiliare del Partito Democratico chiede risposte alla maggioranza e propone l’installazione dellenelproprio per dissuadere i cittadini dai comportamenti sopracitati. È questo il tenore della interrogazione con risposta che il gruppo del Pd, composto da Roberta Songini, Michele Iannotti, Michele Bernardi, Pierluigi Morelli e Lisa Tam, presenterà il prossimo 31 gennaio in occasione del Consueto consiglio comunale mensile. Il gruppo dei Dem, nell’interrogazione, premette che "in data 4 maggio 2019 è stato inaugurato il nuovodi via Nani e che detta opera ha un’importanza fondamentale per il collegamento del quartiere, ampliatosi negli ultimi anni, con il centro cittadino".