Laprimapagina.it - Sono passate oltre 48 ore dalla scomparsa di Andrea Prospero: le ricerche senza sosta a Perugia

, 19 anni, studente di Informatica originario di Lanciano (Chieti), è scomparso da48 ore. Venerdì mattina, alle 10:53, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre usciva dallo studentato “Centro internazionale d’accoglienza” di via Bontempi a. Aveva appuntamento con la sorella gemella, Anna, per il pranzo alle 13, ma non si è presentato. Da allora, il suo cellulare risulta spento o irraggiungibile.Le, coordinatePrefettura di, coinvolgono le forze dell’ordine e la famiglia, che ha espresso profonda preoccupazione.è descritto come un ragazzo riservato, alto 1,80 metri, con corporatura esile, indossava un piumino blu scuro con cappuccio, jeans grigio azzurro, sneakers bianche e zaino nero al momento della