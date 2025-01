Ilnapolista.it - Sinner vince gli Australian Open per la seconda volta consecutiva. È un fenomeno

è un. Non è quasi più una notizia, ma ribadirlo fa sempre bene.gliper ladi fila battendo 3 set a zero un coriaceo Zverev con il punteggio di 6-3, 7-4, 6-3.Pericoloso fin dall’inizio Zverev con le sue battute. Maè un, mantiene la calma, tiene botta alle bordate del tedesco, lo fa correre a destra e sinistra, lancia lungo, poi corto (arma usata soprattutto nel finale del secondo set). Una partita praticamente perfetta. Tre finale Slam e tre vittorie per il numero uno al mondo.Primo giocatore italiano are tre titoli del Grande Slam in singolare e il più giovane a difenderli al Melbourne Park da Jim Courier nel 1993, “ha smantellato clinicamente il tedesco per 6-3 7-6(4) 6-3“, scrivono sul sito ufficiale del torneo.