Simone Veil: il film di Olivier Dahan celebra una vita di lotta e resilienza

Magistrato checontro le ingiustizie di un sistema detentivo che umilia e degrada i detenuti, ancor più se politici, ministra della Sanità che si batte per far approvare una legge che legalizzi l'aborto, prima donna presidente del Parlamento europeo. Questo e altro è stato, nata a NizzaAnnie Liline Jacob da famiglia ebrea e sopravvissuta ad Auschwitz, dove fu internata dai nazisti appena sedicenne con la madre e la sorella Milou. A ricostruirne la storia arriva sul grande schermo il- La Donna del Secolo', diretto da, e che ha per protagoniste Elsa Zylberstein (interpretain età matura) e Rebecca Marder che dà il volto alla ragazza sedicenne che arriva nel campo di concentramento e poi alla giovane donna che si sposa, ha tre figli e sceglie di lavorare.