Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LECCE-INTER 0-4: Frattesi risponde presente, Thuram immarcabile. Giampaolo è presuntuoso

Voti, top e flop della sfida andata in scena al Via del Mare e valevole per la ventiduesima giornata di Serie A(LaPresse) – Calciomercato.itFalcone 5,5Guilbert 4,5FLOP Baschirotto 4,5 – Prima, poi Dumfries. Ha solo il fisico, direbbe chi non è un suo estimatore. In realtà oggi nemmeno quello si è visto.Jean 4,5Dorgu 6Pierret 5 / Dal 72? Kaba s.v.FLOP Coulibaly 4 – Gioca senza la necessaria grinta, incapace di dirigere i compagni ai fianchi.lo boccia presto e all’vallo lo cambia. / Dal 46? Ramadani 6,5Helgason 5Pierotti 4,5TOP Krstovic 6,5 – L’unico a provarci, soprattutto a inizio ripresa, ma predica nella mediocrità. / Dall’85’ BurneteMorente 4,5 / Dall’84’ Karlsson s.v.