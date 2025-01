Ilrestodelcarlino.it - Modena, Mandelli vuole ritrovare la strada: "Ma anche la Cremonese ha fame di vittorie"

Gennaio, per il calcio, è sempre un mese strano. E’ un ricominciare dopo lo scavallamento delle feste, con sempre sullo sfondo la finestra del mercato invernale che porta inevitabilmente più incertezze che sicurezze. Paoloalla vigilia della difficile trasferta di Cremona però non si scompone, anzi sul tema dei trasferimenti è molto serafico. "Immagino che il tema sia sempre Palumbo. E’ ovvio che uno dei migliori giocatori della serie B possa essere oggetto di desiderio, mi meraviglierei del contrario. Ma certamente lui non si fa condizionare, sta lavorando bene e in questa settimana l’ho sempre visto molto sereno e molto concentrato sul. In generale su questo mercato sono molto tranquillo, credo che la rosa che abbiamo vada bene così, una volta recuperati gli infortunati è certamente all’altezza.