Serieanews.com - Milan, vittoria e caos: il prossimo allenatore fa sognare i tifosi

Leggi su Serieanews.com

Ilvince al fotofinish contro il Parma ma regna il: si pensa già alla prossima stagione con unche piacerebbe molto ai: ilfa(AnsaFoto) – serieanews.comAvete mai visto un film in cui tutto sembra andare storto fino agli ultimi dieci minuti? Bene, ildi oggi è esattamente questo: una sceneggiatura drammatica con un colpo di scena finale che strappa l’applauso.Ma attenzione, non sempre si può sperare in un miracolo. Lain extremis contro il Parma, grazie a due gol arrivati nei minuti di recupero, ha evitato un’altra giornata da incubo. Però, diciamocelo: non basta. E quello che è successo dopo la partita lo dimostra.La scena clou non si è consumata sul campo, ma nel post-partita. Un Sergio Conceição infuriato è andato faccia a faccia con Davide Calabria.