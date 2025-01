Inter-news.it - Marchetti: «Frattesi? La Roma deve trovare i soldi! E su Nico Paz»

Intervenuto telefonicamente a Radio Deejay, Lucaha parlato dell’idea delladi prenderee delle difficoltà dei giallorossi nel chiudere l’operazione. QUASI IMPOSSIBILE – Luca, noto giornalista di Sky Sport, nel corso della puntata di Deejay Football Club su Radio Deejay, ha parlato del mercato dellae dell’interesse dei giallorossi per Davide. Queste le parole del noto giornalista sportivo: «Se lanon trova inon può sferrare un attacco per prendere un giocatore. Non ci sono altre novità sul centrocampista dell’Inter. Lapensava alle cessioni di Pellegrini e Cristante, ma non hanno ricevuto offerte importanti. Inter? Lavora in prospettiva e c’è un discorso interessante perPaz. Si lavora per togliere una parte di clausole sul riacquisto e sulla percentuale cheandare al Real Madrid».