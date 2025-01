Lettera43.it - Malore durante un’immersione: in coma farmacologico il fotoreporter Massimo Sestini

Leggi su Lettera43.it

È inall’ospedale di Trento il, andato in arresto cardiaco nel corso dinelle acque ghiacciate del lago di Lavarone,un raduno di istruttori subacquei. Mentre nuotava ad alcuni metri di profondità sotto la calotta di ghiaccio, il fotografo 62enne ha perso i sensi: ancora da chiarire se abbia avuto uno se ci sia stato un malfunzionamento delle bombole. Quando l’istruttore che nuotava insieme a lui si è accorto che aveva perso il boccaglio, si è avvicinato aper aiutarlo, ma ilnon reagiva. Così è stato trascinato in superficie e rianimato. Poi il trasferimento in ospedale, dove è stato posto in: non sarebbe in pericolo di vita.Articolo completo:: inildal blog Lettera43