Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: Slind e Sanness in testa, azzurre lontanissime

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MARCIALONGA DALLE 8.0015.49 20? di margine persulle più immediate inseguitrici. In questo momentoè davanti alla più navigata connazionale.15.47 Inizia l’ultimo giro del circuito finale.15.46 Italiane indietro. Di Centa paga oltre 2? ed è 36ma, sprofondata fuori dalle prime cinquanta posizioni Gismondi.15.45 Ai 16.4 kmcomandano le operazioni con 17.2 su Dolci. Occhio che la francese sta prendendo qualche metro di vantaggio nei confronti delle compagne di viaggio.15.43 Se ne vanno via. Le due norvegesi guidano la gara con 14? sul gruppetto inseguitore ai 15.8 km.15.42 Alle spalle della coppia ditroviamo un quintetto formato da Kalvaa, Diggins, Dolci, Sundling e Fosnaes.