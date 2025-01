Lanazione.it - Liceo Montale, il taglio del nastro. Il sindaco ai ragazzi: “Bello il dialogo, ma basta scritte”

Pontedera, 26 gennaio 2025 – Gli studenti hanno già imparato a conoscere gli spazi e le caratteristiche del nuovocostruito all’interno del villaggio scolastico di Pontedera. Lo frequentano dal rientro delle vacanze di Natale, mancava però ildelufficiale con il coinvolgimento di tutti gli attori che hanno permesso la sua realizzazione: Comune, Provincia, Regione e provveditorato. Un atto ufficiale che si è svolto ieri mattina, un momento di festa per scuola e città. “Questo è il coronamento di un sogno – ha detto la dirigente scolastica Lucia Orsini – qui ho iniziato con le supplenze poco più che ventenne e questo luogo rappresenta per me una seconda casa”. Il nuovo, un intervento di circa 11 milioni di euro, vanta 4.000 metri quadrati, suddivisi su tre livelli, ha 34 aule che si vanno ad aggiungere alle 22 già disponibili nella sede attuale dell’istituto, per un totale di 56 aule.