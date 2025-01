Ilgiorno.it - La guerra alla sosta in doppia fila: a Milano in un anno multe quasi raddoppiate, sono state 12.120 e in aumento del 43%

, 26 gennaio 2025 –in. Il Comune non ha più intenzione di tollerare gli automobilisti che lasciano la propria auto davanti ad altre vetture parcheggiate, magari per brevi soste e con le quattro frecce, ma comunque di ostacolocircolazione stradale e molto pericolose per ciclisti e motociclisti costretti a transitare nel mezzo della carreggiata. L’assessore comunaleSicurezza Marco Granelli ieri ha scritto un post sul suo profilo Facebook in cui sottolinea che nel 2023 la Polizia locale haradto lecomminate perin(+43%), dalle 8.491 sanzioni del 2022 alle 12.120 dell’successivo. La tendenza Un trend che – in attesa dei dati ufficiali relativi al 2024 – l’assessoratoSicurezza e il comando della Polizia locale intendono far proseguire anche nel 2025.