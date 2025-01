Thesocialpost.it - Incidente in autostrada, coinvolte un’auto e un tir. Tutto bloccato

Code chilometriche e feriti in codice giallo: è questo il bilancio della giornata sulle autostrade liguri, con due incidenti che hanno paralizzato la circolazione.A12: tamponamento tra auto e furgone tra Lavagna e Sestri LevantePoco dopo le 14, un tamponamento trae un furgone ha causato il ferimento di una donna, trasportata in codice giallo all’ospedale di Lavagna. L’è avvenuto al chilometro 43, con il trafficoin entrambe le direzioni fino alle 14.30.Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce Verde di Sestri Levante, la Croce Rossa di Riva Trigoso, i vigili del fuoco e il personale della società Autostrade. Al momento si segnalano due chilometri di coda sia in direzione Genova che in direzione Livorno.A7: auto ribaltata tra Busalla e BolzanetoUn altrosi è verificato questa mattina intorno a mezzogiorno sulla A7, dovesi è ribaltata tra Busalla e Bolzaneto.