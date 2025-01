Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila elude i microfoni e un autore la richiama: ecco cosa aveva detto su Helena (Video)

Leggi su Isaechia.it

Il fatto chePrestes sia nuovamente una concorrente ufficiale del, non è affatto andato giù alla coppiaGatta – Lorenzo Spolverato.La modella, infatti, era stata eliminata dopo un feroce testa a testa proprio con l’ex Velina, salvo essere poi riammessa – insieme ad altri – grazie all’enorme novità che il reality ha appena introdotto: il ripescaggio.La coppia, quindi, da che era convinta di essersene liberata definitivamente, ha vistofare rientro più carica che mai.e Lorenzo non fanno nulla per cercare di celare la loro contrarietà a questo nuovo meccanismo.Nelle ultime ore, tuttavia, hanno un po’ ecceduto nei commenti sulla 34enne brasiliana, appartandosi in camera e bisbigliando.La ballerina ha esordito così:Ma tu vedrai. Aspetta che c’è un po’ di alcool in più e quella sbratta davvero!Lorenzo le ha subito fatto eco:Già! E io non vedo l’ora!ha risposto prontamente: “Pure io!”.