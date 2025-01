Laspunta.it - Frosinone, Alviani e Ceci aderiscono a FutuRa.

Leggi su Laspunta.it

Il Gruppoha ufficializzato l’adesione della dott.ssa Anna Rita, prima dei non eletti nella lista Mastrangeli nelle ultime amministrative e del dott. Sisto, entrambi noti operatori culturali del territorio.L’annuncio è stato intenzionalmente dato nel corso di un evento culturale dal titolo: “Amiamo. Riscopriamone la storia” quale atto di denuncia simbolico dell’offerta culturale “scarsa e non all’altezza di un capoluogo di provincia.” Hanno sottolineato gli esponenti di. Un momento dell’iniziativa del gruppoIl bar “settesecondi” in via Aldo Moro la location, una struttura con pareti di vetro, un unicum tra interno ed esterno nel centro nevralgico di, a rappresentare il necessario passaggio della cultura verso la città.Nella trasparenza architettonica e di intenti è stata unanimemente apprezzata la magistrale relazione della Storica dell’Arte prof.