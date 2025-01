Sport.quotidiano.net - Fortitudo vince a Verona 67-77: quinta vittoria consecutiva

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 26 gennaio 2025 - Lae cone passa 67-77 ain casa della Scaligera. Prestazione solida e volitiva per la formazione di Attilio Caja che trova da tutti gli elementi del proprio organico ottime risposte. Aarriva la, la decima in 12 sfide dell’era Caja2. Effe spesso e volentieri avanti nel punteggio, se si esclude il 9-4 iniziale e un paio di vantaggi da parte della formazione di Alessandro Ramagli nella terza frazione di gioco. La cronaca Parte meglio4-0. LA Effe si sblocca al 3’ con Fantinelli, ma i primi canestri di Cannon e Penna lanciano avanti 9-4. La Flats Service sale di tono: tripla di Bolpin, canestro di Freeman e altra tripla di Battistini per lo 0-8 che al 7’ vale il 9-12 primo vantaggio biancoblù, con Copeland che tiene a galla la Scaligera.