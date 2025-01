Fondazione Napolitano al via la stagione concertistica | mercoledì 29 alla Canottieri Napoli in jazz

Leggi su Ildenaro.it

Parte29 gennaio alle ore 20 al Circolola stagione concertistica 2025 dellaF.M., presieduta dal professore Sergio Sciarelli con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia, e diventata in questi anni un vero e proprio polo artistico della città partenopea. Gli appuntamenti sono in programma fino a dicembre, con l’intento di offrirecittà un programma compatto all’interno di un calendario di eventi articolato in tre sezioni: i 15 concerti previsti al Circolo, i concerti de “I Virtuosi di Sansevero” con la direzione artistica di Riccardo Zamuner, in programma nei luoghi d’arte di, e i concerti di “Pignatelli in” con la direzione artistica di Emilia Zamuner.Il primo concerto della stagione è previsto29 gennaio alle ore 20 nel salone del Circolo, con il titolo: “in”, omaggio ain occasione dei 2500 anni ddella città.