"Ecco come rilanciare le concessionarie"

di Giuseppe Tassi Nell’era della transizione verso l’elettrico c’è una componente del mondo automotive che è tramite essenziale fra Case produttrici e consumatori: le. Fra grandi aggregazioni, nuovi contratti di agenzia e difficoltà di gestione facciamo il punto su un settore in evoluzione con Dromo Faffa, fondatore e ad di Methodos Consulting, una società di consulenza che ha tra la sua vasta clientela un buona fetta di concessionari italiani. Il 2024 si è chiuso con la perdita di 1 punto percentuale nel margine aziendale dei nostri dealers. Quali sono le cause? "Sono molteplici e cito le più importanti: la crescita delle autoimmatricolazioni (i cosiddetti chilometri zero), la flessione del noleggio a lungo termine, l’aumento medio di circa il 20% del costo delle vetture.