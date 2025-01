Ilrestodelcarlino.it - Carancini:: "Lo Sferisterio poteva esserci"

"Ho letto che i tre criteri tecnici di candidatura scelti dalla Regione Marche per presentare il dossier sui Teatri storici non escludevano in nessun modo nel merito lo, anzi, in termini di eccezionale valore universale, avrebbe potuto e dovuto essere tra i migliori interpreti, insieme con gli altri in lista". È la replica del consigliere regionale Romanoall’invito dell’onorevole Giorgia Latini di leggere gli atti perché l’arena non fa parte dei teatri candidati a patrimonio Unesco. "Ho anche letto – aggiunge – come il cuore del progetto elaborato dagli uffici dell’ex assessore Latini, proponeva le Marche come la Regione dei Teatri storici, quale essa è, senza definire il tratto architettonico del teatro all’italiana quale elemento discriminante e valorizzando gli scrigni soprattutto dei borghi che oggi sono stati esclusi.