Apoteosi Sinner! La doppietta australiana è servita | con Zverev non c’è partita 6-3 7-6 6-3 e arriva il terzo Slam Commovente abbraccio con Zverev

Il bis è servito! Trovate voi le parole per incensare questo campione straordinario. O provateci voi a vincere due Australian Open di fila , impresa che riusciva solo ai giganti del recente passato (Djokovic, autore addirittura di due triplette, Federer, Williams e Hingis). E questo per rispondere a chi si chiedeva se il vento italiano fosse solo passeggero. E no che non lo è.è un autentico.