Accordo per la Abb Nessun licenziamento

per vertenza per l’Abb di San Giovanni Valdarno (Arezzo): "Scongiura la prospettiva di licenziamenti forzosi e limita invece a 23 unità le uscite volontarie incentivate". Lo rende noto la Regione Toscana spiegando in una nota che "dopo una lunga trattativa che ha coinvolto sindacati, rappresentanti istituzionali e della multinazionale Abb, leader nei settori dell’elettrificazione, automazione e produzione di colonnine per la ricarica di auto elettriche, è giunta a positiva conclusione la vertenza che metteva a rischio il posto di lavoro di molti degli oltre 400 addetti dell’industria valdarnese". Il tavolo di crisi, convocato in Regione, è durato oltre dieci ore: tra i presenti Valerio Fabiani (nella foto), consigliere per il lavoro e le crisi industriali del governatore Eugenio Giani, l’Ufficio Arti, Fim, Fiom e Uilm e Rsu, l’ad di Abb assistito da Confindustria e la sindaca di S.