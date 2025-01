Ilrestodelcarlino.it - Zucchero si racconta in un docufilm: tra palco e vita privata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, dal primo febbraio il film documentario "– Sugar Fornaciari", con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, sarà disponibile alla visione su Amazon Prime. "- Sugar Fornaciari" è un racconto attraverso le parole dell’artista reggiano e quelle dei suoi colleghi e amici: Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati die dal suo tour mondiale "World Wild Tour", va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo. Dopo "Overdose D’Amore World Tour", che lo scorso anno ha toccato 3 continenti, 20 nazioni e 38 città, a giugnoattraverserà l’Italia con il tour Overdose D’Amore, con sei serate in stadi italiani (Ancona, Bari, Torino e Padova) e al Circo Massimo di Roma.